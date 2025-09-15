Правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы. Бенефициар международного холдинга и руководитель российской микрокредитной организации с соучастниками вывели за границу 2,5 млрд рублей и финансировали ВСУ, сообщает пресс-служба СК РФ.

С 2022 по 2024 год бенефициар холдинга, который является гражданином Латвии, и его подельники умышленно выводили деньги из микрокредитных организаций в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Средства перевели за границу для личного обогащения.

Деньги перечисляли на счета иностранной фирмы в рамках фиктивных договоров займа. Всего было совершено около 500 переводов на сумму более 2,5 млрд рублей. Также члены ОПГ отправляли деньги на деятельность ВСУ, в том числе обеспечивали украинскую армию транспортными средствами, которые использовались для террористической деятельности в РФ.

Задержаны пять участников преступной схемы, еще один объявлен в международный розыск. Для всех избрана мера пресечения. Правоохранители устанавливают других причастных к преступлению.

Ранее сало известно, что российского производителя «Роллтона» подозревают в переводе части прибыли на нужды ВСУ. По этому факту проведут проверку. Бренд принадлежит компании «Маревен Фуд Сэнтрал». Она, в свою очередь, является российской «дочкой» Mareven Food Holdings Limited.