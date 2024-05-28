Оператор ВГТРК подорвался на мине, когда ехал на багги по Волчанску

Военкор Евгений Поддубный заявил, что в Харьковской области ранен оператор ВГТРК Алескандр Пушин. По словам журналиста, его коллега пострадал во время съемок репортажа, группа находилась в Волчанске, сообщает «Царьград» .

Поддубный и Пушин следовали с группой на багги, когда наехали на мину. При взрыве ранило оператора, который, по словам военкора, после «первой самопомощи продолжал делать свою работу до тех пор, пока не устал от кровопотери».

«Ехали на багги в Волчанске, „подлетели“ на мине. Вся группа и бойцы, о которых мы расскажем, в материале живы и здоровы», — сообщил военный корреспондент.

По словам Поддубного, Пушина вовремя эвакуировали в «желтую зону». В данный момент оператор находится в больнице и получает помощь. Жизни Пушина, как утверждает военкор, ничего не угрожает.