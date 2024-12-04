Оператор RT получил ожог во время столкновений в Тбилиси

Оператор RT во время работы в Тбилиси получил химический ожог глаза во время столкновений, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале .

«Наш оператор получил химический ожог глаза в столкновениях, спровоцированных толпой, во время работы в Тбилиси», — написала она.

Очередной протест в Тбилиси вспыхнул из-за того, что правительство Грузии отложило переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. С решением кабмина также была не согласна президент Зурабишвили, которая вместе с другими протестующими митинговала у парламента.

Ранее сообщалось, что спецназ в Тбилиси применяет слезоточивый газ против протестующих, которые заняли часть проспекта Руставели и продолжают обстрел позиций силовиков пиротехникой.