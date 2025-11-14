Опаздывала в школу: трамвай наехал на 11-летнюю девочку в Екатеринбурге
Фото - © Госавтоинспекция Свердловской области
11-летняя школьница в Екатеринбурге попала под трамвай, пока бежала в школу. Пострадавшую госпитализировали, сообщает РЕН ТВ.
По данным Госавтоинспекции по Свердловской области, девочка переходила дорогу в неположенном месте. Как позднее рассказала бабушка пострадавшей, школьница опаздывала на уроки.
В Госавтоинспекции добавили, что за рулем трамвая была 46-летняя женщина с 25-летним стажем вождения. Она прошла освидетельствование на месте. Эксперты установили, что водитель была в трезвом состоянии. Сама женщина отметила, что не заметила девочку, которая перебегала дорогу.
Правоохранители направят материалы в ПДН и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.
Ранее таксист сбил подростка на переходе в Чехове. Пострадавший с телесными повреждениями был госпитализирован.
