Опаздывала в школу: трамвай наехал на 11-летнюю девочку в Екатеринбурге

11-летняя школьница в Екатеринбурге попала под трамвай, пока бежала в школу. Пострадавшую госпитализировали, сообщает РЕН ТВ .

По данным Госавтоинспекции по Свердловской области, девочка переходила дорогу в неположенном месте. Как позднее рассказала бабушка пострадавшей, школьница опаздывала на уроки.

В Госавтоинспекции добавили, что за рулем трамвая была 46-летняя женщина с 25-летним стажем вождения. Она прошла освидетельствование на месте. Эксперты установили, что водитель была в трезвом состоянии. Сама женщина отметила, что не заметила девочку, которая перебегала дорогу.

Правоохранители направят материалы в ПДН и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее таксист сбил подростка на переходе в Чехове. Пострадавший с телесными повреждениями был госпитализирован.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.