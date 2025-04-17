Опасный снорклинг на Мальдивах: акула атаковала туристку из России

Акула атаковала москвичку на Мальдивах. Ей пришлось ложиться на срочную операцию, которую не захотела оплачивать страховая компания, сообщает SHOT .

Пострадавшую зовут Екатерина. Отдыхая на Мальдивах, она поехала на снорклинг с акулами-няньками.

Екатерина погрузилась под воду. На протяжении нескольких минут она смотрела на окружающий подводный мир и плавающих рядом акул на глубине два-три метра. При этом женщина действовала в соответствии с техникой безопасности.

Несмотря на это, одна из акул набросилась на Екатерину. Хищник укусил москвичку за кисть. Женщина запаниковала и поднялась на поверхность.

Москвичку увезли в больницу и провели операцию, во время которой порез зашили. Однако страховая компания не захотела оплачивать лечение, а также иные траты.

Ранее в Сети распространилось видео из американской Флориды. Там рыбак поймал акулу, попробовал достать ее, а затем упал на хищницу и чуть не стал ее жертвой.