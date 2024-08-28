Опасное развлечение: нижегородец угнал 2 машины, чтобы покатать друзей

В Нижнем Новгороде задержали 22-летнего угонщика, который взял чужое авто и решил покатать на нем друзей, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на МВД России по региону.

Как уточнили в правоохранительных органах, все произошло в Автозаводском районе города. Затем мужчина проделал то же самое в Канавинском районе. Он вскрывал замки, замыкал провода и заводил двигатель у авто. Сигнализаций у машин не было.

Возбуждено несколько уголовных дел, автомобили вернули владельцам. Подозреваемый был ранее судим.

В середине августа в Москве школьники угнали машину каршеринга и разбились на ней. Пассажир 2009 года рождения погиб на месте, водитель сразу сбежал. Троих подростков доставили в больницу.