Опасное развлечение: нижегородец угнал 2 машины, чтобы покатать друзей
Решившего прокатить друзей нижегородца задержали за угон двух машин
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В Нижнем Новгороде задержали 22-летнего угонщика, который взял чужое авто и решил покатать на нем друзей, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на МВД России по региону.
Как уточнили в правоохранительных органах, все произошло в Автозаводском районе города. Затем мужчина проделал то же самое в Канавинском районе. Он вскрывал замки, замыкал провода и заводил двигатель у авто. Сигнализаций у машин не было.
Возбуждено несколько уголовных дел, автомобили вернули владельцам. Подозреваемый был ранее судим.
В середине августа в Москве школьники угнали машину каршеринга и разбились на ней. Пассажир 2009 года рождения погиб на месте, водитель сразу сбежал. Троих подростков доставили в больницу.