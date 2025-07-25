«Опасен для всех»: жительница Волгограда сообщила об угрозах со стороны экс-мужа

Жительница Волгограда рассказала об угрозах, поступающих от ее бывшего мужа. По словам женщины, он названивает ей и ее родным, требуя вернуть ребенка, и угрожает поджогом ее квартиры, где она живет с сыном, а также убийством всей ее семьи. В августе мужчину ждет суд по обвинению в нанесении увечий несовершеннолетнему, живущему по соседству, сообщает Инфо24 .

Бышая супруга рассказала, что весной угрозы перешли в действия. Во время совместной поездки на автомобиле возникла ссора. Муж разогнал машину и угрожал сбросить их с обрыва. После этого инцидента женщина забрала ребенка и переехала жить к отцу.

«Он обращался к психиатру из-за своего неадекватного поведения. Я тоже обращалась к доктору, потому что после всего этого очень сильно возросла тревожность. Я считаю, что этот человек опасен для всех людей вокруг. Однажды он избил соседа, подростка сверху. В августе будет суд. Я сейчас так опустошена, хочу отмыться от него и его семьи. Я очень жалею, что связалась с ним», — поделилась она.

По словам женщины, в социальных сетях с ней связывались предыдущие партнерши экс-супруга, рассказывая о его обманах и финансовых махинациях. В настоящее время он пытается добиться возвращения ребенка, а свои действия, как утверждает бывшая жена, объясняет ее обидой из-за разрыва.