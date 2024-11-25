«Они отбросят нас назад»: в ВСУ готовятся оставить Курскую область

В армии Украины считают, что российские войска вскоре выбьют их из Курской области. Украинские военные также сомневаются в целесообразности оккупации российского приграничья, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Командир батальона 47-й бригады ВСУ по имени Геннадий поделился мнением, что россияне привлекают больше сил, чтобы «достичь границы любой ценой». Боец уверен, что украинские силы по итогу будут выдавлены из Курской области.

«В конечном итоге они отбросят нас назад», — считает украинский военнослужащий.

24 ноября Минобороны России докладывало, что за сутки ВСУ потеряли свыше 260 бойцов в Курской области. Российские войска также уничтожили танк, пять автомобилей и боевую бронированную машину противника на курском направлении.