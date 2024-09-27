«Он не хотел умирать»: стали известны подробности смерти стилиста Пугачевой

Звездный стилист Джордж Ровалс скончался на 60-м году жизни в Грузии. В свое время он сотрудничал с Аллой Пугачёвой, Тамарой Гвердцители и другими российскими артистами, сообщает Mk.ru .

«Он не хотел умирать: у него и мыслей не было. 15 октября у него должен был быть 60-летний юбилей. Планировали отмечать. Ничего не предвещало беды: все было нормально», — рассказала подруга стилиста Юма Максимова.

Она подчеркнула, что у Джорджа был сахарный диабет, случались перепады сахара в крови. Недавно Ровалс проходил обследование и врачи заявили, что с ним все в порядке, кроме сахара. При этом стилист контролировал уровень сахара.

Максимова добавила, что накануне у Ровалса поднялся уровень сахара и подскочило давление. Он был госпитализирован в медицинское учреждение в Тбилиси, где и скончался. Предположительно, произошло кровоизлияние в мозг из-за лопнувшего сосуда.

Предположительно, прощание с выдающимся мастером состоится в субботу в Кутаиси, а погребение пройдет в воскресенье на местном кладбище.