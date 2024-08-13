«Он что, больной?!»: пассажиры автобуса в Москве в шоке после ДТП с тягачом

Женщина пострадала в серьезном столкновении автобуса и тягача в Москве

Пассажиры московского автобуса находятся в шоковом состоянии после ДТП с тягачом на Липецкой улице. 49-летней женщине понадобилась срочная госпитализация, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Один из пассажиров опубликовал кадры из автобуса, в который врезался тягач. Мужчина демонстрирует, что у него трясутся руки от пережитого ужаса. Женщины возмущаются и сомневаются в адекватности водителя тягача.

«Он что, больной?!» — спрашивает одна из пассажирок.

Водитель автобуса поинтересовался, нужна ли кому-то помощь врачей. Позже стало известно, что 49-летнюю женщину с сотрясением мозга увезли в больницу на вертолете.

Ранее столичных автомобилистов предупредили о пробке в районе 93 км МКАД, где на внешней стороне столкнулись сразу несколько машин. В результате столкновения некоторые транспортные средства вылетели на газон.