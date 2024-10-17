Окутал черный дым: появилось видео горящего ТЦ в Королеве

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Опубликовано видео пожара в торговом центре в подмосковном Королеве

В подмосковном Королеве произошел пожар в торговом центре. В Сети появились кадры с места событий, сообщает «Осторожно, Москва» .

ТЦ загорелся у станции Подлипки-Дачные. На кадрах видно, что из горящего торгового объекта идет сильный черный дым.

На месте работают сотрудники МЧС. Принято решение о перекрытии дорог, ведущих к торговому центру.

Данные о пострадавших при ЧП устанавливаются.

16 октября на подмосковном аэродроме Чкаловский произошел крупный пожар, распространившийся на 800 квадратных метров. Возгоранию присваивали 2 ранг сложности. По предварительной версии, огонь мог охватить штабное здание.