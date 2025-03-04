Окровавленную девушку нашли после стрельбы у университета ИТМО в Петербурге

Окровавленная девушка была найдена после стрельбы у университета ИТМО в Петербурге, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По предварительной информации, в жертву стреляли из джипа на Кронверском проспекте. По другим данным, стрельбу открыл прохожий и попал в девушку. Отмечается, что объявлен план «Перехват».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и региону, полицией приняты меры к розыску стрелявшего прохожую на Кронверкском проспекте.

Стрелявший с места происшествия скрылся на машине. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее сообщалось, что оперативные службы Санкт-Петербурга стянулись на Васильевский остров из-за того, что вечером 4 марта неизвестный открыл стрельбу прямо из окна дома.