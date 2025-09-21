Около 40 полицейских были ранены в ходе протестов против коррупции в Маниле

Масштабные акции протеста против коррупции проходят в филиппинской столице Маниле. Во время стычек с протестующими пострадали порядка 40 полицейских, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на GMA News.

Акция проходит под названием «Марш триллиона песо». Жители Манилы вышли на улицы после того, как узнали о хищениях из фонда по борьбе с наводнениями. По данным Inquirer, в митингах приняли участие около 80 тыс. человек.

Они требовали восстановить справедливость, осуждали политиков и настаивали на раскрытии отчетов об активах и обязательствах чиновников. Некоторые митингующие при этом вели себя агрессивно.

Они надели маски и забросали камнями и бутылками полицейские заграждения, а также жгли шины и снесли фонарный столб. За это было арестовано как минимум 17 граждан.

Между тем более 70 человек погибли при массовых протестах в Непале. Люди погибли во время митингов 8 сентября, а еще из-за последующих поджогов и беспорядков, которые были 9 сентября.