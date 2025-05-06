Около 4 тыс деревьев сняли с ЛЭП в ходе восстановительных работ в Подмосковье

Специалисты компании «Россети Московский регион» в ходе ликвидации последствий самого разрушительного за последние 15 лет для сетевой инфраструктуры региона циклона отремонтировали 412 линий электропередачи (ЛЭП) и сняли с проводов 3 923 дерева, которые упали из-за пределов охранных зон ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

Сильнее всего от упавших деревьев пострадали линии электропередачи напряжением 0,4 и 6-10 кВ, охранная зона которых составляет 2, 5 и 10 м от крайнего провода в каждую сторону, соответственно. При этом высота упавших во время непогоды многолетних деревьев достигала 25 м. Таким образом, несмотря на системную работу энергетиков по расчистке охранных зон линий электропередачи, специалистам компании «Россети Московский регион» во время устранения последствий циклона пришлось задействовать значительные ресурсы для удаления с проводов ЛЭП высоких деревьев, упавших из-за пределов просек.

Кроме того, специалисты уже восстановили 1 223 пролета и заменили 105 опор ЛЭП. Работы ведутся в круглосуточном режиме с максимально возможным привлечением сил и средств для скорейшего обеспечения потребителей электроэнергией.

В настоящее время энергетики продолжают оперативно отрабатывать индивидуальные заявки по низковольтным внутренним электросетям класса напряжения 0,4 кВ, включая абонентские потребительские сети, которые СНТ, ДНТ и коттеджные поселки обслуживают самостоятельно.

Информацию по ситуации с электроснабжением СНТ власти муниципалитетов доводят до председателей садовых товариществ лично. Напоминаем, что для подключения энергообъектов СНТ, ДНТ и коттеджных посёлков и соблюдения всех требований электробезопасности требуется заявка в установленной форме с письменным подтверждением отсутствия повреждений на электросетях абонента. Всю необходимую информацию можно узнать по телефону Светлой линии 8(800)220-02-20.

Помимо этого, завершаются работы по подключению единичных населенных пунктов в Дмитровском городском округе. Работы выстроены поэтапно, в непрерывном режиме — сразу после восстановления поврежденных непогодой энергообъектов начинается прием заявок на подключение СНТ, ДНТ и коттеджных поселков.

В ночь с 1 на 2 мая в Московской области прошел сильный снегопад, который привел к падению деревьев и обрыву линий электропередачи. По оценкам синоптиков, в регионе выпало до 70% месячной нормы осадков. Больше всего пострадали Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. Последствия устраняют аварийные службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.