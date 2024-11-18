Около 180 бойцов ВСУ погибли при попытке выйти из Ольговского леса под Курском

Российские военные ликвидировали около 180 бойцов ВСУ, которые попытались выйти из Большого Ольговского леса в Курской области. Один из ударов попал на видео дрона-камикадзе, сообщает Mash .

На кадрах видно, как бойцы ВСУ аккуратно продвигаются через лес. Речь идет о целой группе противника. В какой-то момент их настигает российский дрон-камикадзе. Всего из «котла» пытались выбраться около 250 человек. Большая часть из них — бойцы 17-й ОТБР ВСУ.

Планы по отступлению украинских солдат были вскрыты, по ним нанесли комбинированный удар. В итоге около 180 человек были убиты, 24 солдата взяли в плен. Они рассказали, что в окружении до сих пор находятся от 400 до 600 бойцов ВСУ и иностранных наемников.

До этого они пытались выйти из кольца малыми группами, но теперь решили бежать толпой. Солдаты больше не могли находиться на своих позициях, поэтому отправились налегке — без продуктов и боекомплектов.

За последние три дня российская армия в Курской области продвинулась на 7 км. Около 40 украинских военнослужащих получили ранения при прорыве из «котла». В районе Большого Ольговского леса продолжается операция по поимке остальных окруженных.