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Минобороны: ВСУ понесли тяжелые потери при попытке вырваться из Курской области

Около 40 украинских военнослужащих получили ранения при прорыве из «котла» (окружение) в Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Бойцы ВСУ попали в окружение в районе Большого Ольговского леса.

При попытке прорыва 24 солдата ВСУ попали в плен, еще 40 солдат были тяжело ранены, а 80 бойцов были уничтожены.

В районе Большого Ольговского леса продолжается операция по поимке остальных окруженных.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее жительница Курской области дала показания Военному следственному управлению Следкома России. По ее словам, украинские боевики специально обстреливают гражданские объекты в Глушковском районе.