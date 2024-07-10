«Ой, оплошность»: сотрудник столичного фитнес-клуба пробрался в женскую раздевалку

Москвичка пожаловалась на сотрудника фитнес-клуба, который ходил по женской раздевалке, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

8 июля ночью женщина пошла в фитнес-клуб в Новой Москве. После тренировки она поспешила в раздевалку. В какой-то момент туда пришел темнокожий сотрудник клуба.

За пару минут до случившегося москвичка успела одеться. Она пыталась донести сотруднику, что помещение только для женщин. В ответ он сказал что-то непонятное и ушел.

После инцидента женщина обратилась к охраннику, на что тот ответил: «Ой, оплошность». Посетительницу клуба возмутило подобное поведение персонала и отсутствие безопасности.

В фитнес-клубе никак не прокомментировали данный инцидент.

Ранее в Москве массажист фитнес-клуба «разминал» клиентку между ног и грудей. Она обвинила его в сексуальных домогательствах.