Охранники столичного бара «Мумий Тролль» избили бойца ММА до сотрясения мозга

сегодня в 11:36

«112»: охрана избила бойца ММА Кирилла Фоменкова в баре Ильи Лагутенко в Москве

Бойца промоушена Fight Nights Global, мастера спорта по панкратиону, КМС по рукопашному бою Кирилла Фоменкова избили охранники московского бара, сообщает «112» .

Инцидент произошел накануне вечером в баре «Мумий Тролль», владельцем которого является известный рок-музыкант Илья Лагутенко. Между охраной заведения и спортсменом произошел словесный конфликт, переросший в драку.

В результате потасовки Фоменкову пришлось обратиться за медицинской помощью. При осмотре у него обнаружили сотрясение мозга и серьезный ушиб под левым глазом. Бойца госпитализировали.

По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.

Ранее в Москве силовики сорвали турнир Hype FC. На мероприятие ворвались люди в масках и увели главу Hype FC Альфредо Аудиторе.