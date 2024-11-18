Охранники столичного бара «Мумий Тролль» избили бойца ММА до сотрясения мозга
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Бойца промоушена Fight Nights Global, мастера спорта по панкратиону, КМС по рукопашному бою Кирилла Фоменкова избили охранники московского бара, сообщает «112».
Инцидент произошел накануне вечером в баре «Мумий Тролль», владельцем которого является известный рок-музыкант Илья Лагутенко. Между охраной заведения и спортсменом произошел словесный конфликт, переросший в драку.
В результате потасовки Фоменкову пришлось обратиться за медицинской помощью. При осмотре у него обнаружили сотрясение мозга и серьезный ушиб под левым глазом. Бойца госпитализировали.
По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.
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