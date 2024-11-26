Охранник пивного ресторана в Москве проломил череп посетителю за курение

Охранник пивного ресторана в Москве проломил череп посетителю, который закурил в помещении. Сейчас пострадавший находится в глубокой коме, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Инцидент произошел в баре на улице Народного Ополчения в районе Хорошево-Мневники.

Возле лестницы, которая расположена около гардероба, один из посетителей закурил сигарету. Охранник бара тут же сделал ему замечание, на что мужчина грубо ответил. После этого между ними возник конфликт и охранник одним ударом в голову отправил мужчину в нокаут.

Сейчас пострадавший находится в реанимации в состоянии глубокой комы. 40-летнего охранника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений. Сотруднику грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее массовая драка скуфов, которые не поделили бар, произошла в Москве. Мужчины задели друг друга плечами в помещении, после чего и начали потасовку.