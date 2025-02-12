Охранник детского сада в подмосковных Мытищах решил напиться и устроить дебош

«МК»: охранник валялся пьяным у входа в детский сад в Мытищах

Охранник детского сада в подмосковных Мытищах решил уволиться. Однако перед этим, судя по видео, выпил алкоголь и устроил дебош на входе в образовательное учреждение, сообщает « МК: срочные новости ».

Инцидент произошел рядом с жилым комплексом «Пироговская ривьера». На опубликованной записи видно, как шатающийся охранник пытается попасть в учреждение.

Он долго дергает ручку входной двери. Однако в какой-то момент теряет равновесие, падает, и некоторое время лежит на асфальте.

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