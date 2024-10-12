Охота с воздуха: российский FPV-дрон поразил танк ВСУ в Курской области
SHOT: дрон ВС РФ подбил украинский танк в Курской области
Фото - © Скриншот
В Суджанском районе Курской области активно работают российские операторы FPV-дронов. Один из БПЛА подбил украинский танк, сообщает SHOT.
Речь идет, предположительно, о Т-72. Украинские боевики, сидевшие в танке, получили тяжелые ранения.
Бронированную машину вывели из строя. За танком ехал пикап с системой радиоэлектронной борьбы, но он не смог помешать нанести удар дроном.
Ранее сообщалось, что ВС РФ закрывают выход из «котла» для украинских солдат в Курской области. Движение российских войск вперед продолжается.