Огромный цех объят огнем: сильный взрыв прогремел на химзаводе в Китае

сегодня в 15:30

Взрыв произошел на химзаводе в Китае

Мощный взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая во вторник. Затем на предприятии начался сильный пожар, сообщает Baza со ссылкой на СNN.

Взрыв прогремел в цехе Shandong Youdao Chemical в городе Гаоми. Взрывная волна была такой силы, что в соседних зданиях выбило стекла.

Сразу после этого, по словам очевидцев, над предприятием повисло облако серого и оранжевого дыма. На заводе начался пожар. На опубликованных кадрах видны языки пламени, охватившие все здание завода.

Оперативные службы уже прибыли на место происшествия, спасатели борются с огнем. Также там дежурят десятки машин скорой помощи.

Как добавляет SHOT, всего на заводе работало более 500 человек. Неизвестно, удалось ли эвакуировать из горящего здания всех людей.

Причины взрыва не уточняются.

Ранее крупный пожар произошел в торговом центре в Королеве. Там загорелись строительные материалы. Возбуждено уголовное дело.