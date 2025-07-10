Огромный питон проглотил 63-летнего фермера в Индонезии

Жители острова Бутунг в Индонезии двое суток не видели соседа, который ушел работать на плантацию, после чего пропал. В итоге они нашли тело мужчины внутри огромного питона. Шокирующие кадры появились в SHOT .

На ролике видно, как жители Индонезии вскрывают тушу питона, которого предварительно убили. После вскрытия брюха змеи оказалось, что внутри нее находился пропавший 63-летний фермер.

Когда один из мужчин разрезал змею, одна рука погибшего упала с его тела на землю. Это не первый случай, когда питоны убивают и проглатывают людей целиком. После этого питоны не могут сдвинуться с места и лежат на месте.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина чудом выжил после встречи с питоном в туалете. Змея укусила потерпевшего в гениталии, вынырнув из унитаза.