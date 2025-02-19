Огромный ядовитый паук вырвал кусок из ноги знаменитой мексиканской актрисы

Известная мексиканская актриса Синтия Клитбо была госпитализирована после укуса огромной ядовитой черной вдовы после съемок фильма, сообщает издание Need To Know (NTK).

Инцидент произошел 14 февраля. После окончания съемок в Гвадалахаре штата Халиско 57-летняя актриса ощутила недомогание. Ее тело охватили сильные мышечные сокращения и спазмы.

«Меня укусил паук, который называется Latrodectus. Это огромный паук и, в общем, мне дают противоядие. Я уже видела фотографию паука, и он очень страшный», — рассказала Клитбо.

Актриса добавила, что паук «вырвал целый кусок кожи» на ее ноге. В месте укуса мышцы продолжают подрагивать.

Синтия Клитбо получила широкую известность благодаря своим ролям в многочисленных мыльных операх.

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