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Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание в Долгопрудном

Пожарные продолжают тушить возгорание на складе в Долгопрудном, огонь уже перекинулся на соседнее здание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Пламя быстро распространяется из-за высокой пожарной нагрузки. По уточненным сведениям, внутри горящего склада хранились удобрения и садовый инвентарь.

Пожар в здании на Лихачевском проспекте произошел в районе 14:15. На месте работают специалисты МЧС, инцидент находится под контролем прокуратуры.

Огонь охватил площадь порядка 1,4 тыс. кв. м.

МЧС также опубликовало видео, на котором показан охваченный огнем остов складского здания. От него идет густой дым. Пожарные тушат возгорание из гидрантов.