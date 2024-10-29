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Площадь пожара на складе в Долгопрудном составляет около 1,4 тыс кв м

Площадь возгорания в складских помещениях, предназначенных для хранения удобрений, в Долгопрудном составляет порядка 1,4 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Пожар в здании на Лихачевском проспекте произошел в районе 14:15. Специалисты уже тушат огонь.

Прокуратура Долгопрудного контролирует работы по установлению всех обстоятельств ЧП, выводы о причине возгорания на складе будут сделаны по результатам проведенной пожарно-технической экспертизы.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону сообщала, что информации о пострадавших не поступало.