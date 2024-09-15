Огонь повредил около 30 строений при ландшафтных пожарах в Ростовской области

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Губернатор Голубев: 29 строений повреждены при пожарах в Ростовской области

При переходе огня на населенных пункты в Ростовской области получили повреждения 29 строений, 13 их которых — жилые дома в Аксайском и Неклиновском районах, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«По состоянию на 20:00 в Ростовской области продолжается ликвидация пожаров», — написал Голубев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате ЧП никто не пострадал. Власти окажут помощь всем местным жителям, которые потеряли жилье или имущество.

Губернатор добавил, что также сотрудники МЧС продолжают ликвидировать 3 лестных пожара в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах региона. Общая площадь пожара составляет 7,4 га. В ликвидации возгорания задействованы свыше 2 тыс. спасателей и около 300 единиц спецтехники.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, пожарно-спасатрельным подразделениям удалось остановить распространения огня в СНТ «Задонье». В результате ЧП пострадали 15 строений, 4 из них — жилые дома. Тушение ландшафтного пожара продолжается.

Ранее губернатор Ростовской области заявлял, что за прошедшие сутки в регионе зафиксировали свыше 50 ландшафтных пожаров.