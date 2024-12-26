Огонь охватил электробус на улице Дмитрия Ульянова в Москве
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Электробус загорелся на улице Дмитрия Ульянова в Москве. Очевидцы запечатлели сильное пламя, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
На опубликованных кадрах заметны отблески пламени. Виден густой темно-серый дым.
По предварительным данным, в загоревшемся электробусе не было людей. Причины пожара на данный момент неизвестны.
Из-за происшествия движение в сторону метро «Академическая» сильно затруднено.
Ранее в Москве мужчина пытался сжечь полицейскую машину. Его поймали.