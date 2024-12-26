В Москве мужчина пытался сжечь полицейскую машину и был пойман

В Кривоарбатском переулке Москвы мужчина с помощью легковоспламеняющейся жидкости пытался сжечь машину полицейских, но оказался задержан стражами порядка, об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Предварительно установлено, что злоумышленник пытался бросить в служебную машину бутылку с жидкостью, которая должна была спровоцировать пожар, но у него ничего не получилось. Мужчину 1959 года рождения поймали на месте преступления.

Уже известно, что горожанин действовал по наводке третьих лиц. Все подробности случившегося устанавливаются.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам, что ни в коем случае нельзя верить неизвестным лицам, которые звонят с разных номеров и просят перевести средства на безопасный счет якобы с целью сохранения сбережений.

На самом деле так делают только мошенники. Если с вами связались якобы от лица банка или других ведомств и просят произвести какие-либо незаконные действия или манипуляции с личными данными и средствами, нужно сообщить об этом по короткому номеру с мобильного телефона «102».