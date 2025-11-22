Огонь охватил 100 «квадратов»: жилой деревянный дом вспыхнул на севере Москвы

сегодня в 13:21

Пожарные тушат объятый огнем жилой деревянный дом, расположенный на севере Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Пожар произошел на Ленинградском шоссе, д. 305. Загорелся жилой одноэтажный дом.

Огонь распространился на 100 кв. м. Медики осматривают хозяина дома. По его словам, внутри в момент пожара других людей не было.

На месте работают 27 человек и 9 единиц техники. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в центре Москвы на Тверской улице произошел масштабный пожар в многоэтажном нежилом здании. Произошло возгорание строительных материалов произошло на девятом этаже.

