На Тверской в Москве вспыхнул пожал

сегодня в 04:15

Крупный пожар в центре Москвы: на Тверской горит многоэтажное здание

В центре Москвы на Тверской улице произошел масштабный пожар в многоэтажном нежилом здании.

По данным столичного МЧС, возгорание строительных материалов произошло на девятом этаже. На место происхождения оперативно прибыли пожарные расчеты и скорая помощь.

Для ликвидации возгорания задействованы значительные силы: на месте работают 47 сотрудников московского пожарно-спасательного гарнизона и 11 единиц техники.

К операции также присоединились сотрудники полиции, обеспечивающие координацию действий экстренных служб и безопасность в районе происшествия. Обстоятельства возгорания устанавливаются.

