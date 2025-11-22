На Тверской в Москве вспыхнул пожал
Крупный пожар в центре Москвы: на Тверской горит многоэтажное здание
В центре Москвы на Тверской улице произошел масштабный пожар в многоэтажном нежилом здании.
По данным столичного МЧС, возгорание строительных материалов произошло на девятом этаже. На место происхождения оперативно прибыли пожарные расчеты и скорая помощь.
Для ликвидации возгорания задействованы значительные силы: на месте работают 47 сотрудников московского пожарно-спасательного гарнизона и 11 единиц техники.
К операции также присоединились сотрудники полиции, обеспечивающие координацию действий экстренных служб и безопасность в районе происшествия. Обстоятельства возгорания устанавливаются.
