Огонь и дым: появилось видео пожара на Ефремовском заводе под Тулой
Появилось видео пожара на Ефремовском заводе в Тульской области
Около Ефремовского завода синтетического каучука в Тульской области пылает пожар, видео ЧП разместил SHOT.
На нем показано, как сильно разгорелся пожар, видны языки пламени и много дыма, слышен взрыв.
Как рассказали местные жители, всего было два взрыва — в 02:10 и 02:15.
Прошедшей ночью возгорание произошло после взрывов. Информации о пострадавших и разрушениях не было.