Огонь и дым: появилось видео пожара на Ефремовском заводе под Тулой

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Появилось видео пожара на Ефремовском заводе в Тульской области

Около Ефремовского завода синтетического каучука в Тульской области пылает пожар, видео ЧП разместил SHOT .

На нем показано, как сильно разгорелся пожар, видны языки пламени и много дыма, слышен взрыв.

Как рассказали местные жители, всего было два взрыва — в 02:10 и 02:15.

Прошедшей ночью возгорание произошло после взрывов. Информации о пострадавших и разрушениях не было.