Огненное видео: грузовик с дровами горит в Подмосковье

сегодня в 09:15

Грузовик с дровами загорелся в подмосковном Дмитровском округе

Грузовик с дровами загорелся в Дмитровском муниципальном округе. « МК: срочные новости » публикует видео происшествия.

Грузовик стоит рядом с дорогой и поднимает кузов. Из него идет густой белый дым. Позже из кузова начинает вырываться сильное пламя.

На транспортном средстве включены аварийные сигналы. Рядом стоят прохожие.

Ранее автомобиль такси загорелся на проспекте Мира в Москве. Машина стояла на обочине.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.