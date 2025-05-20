Огненное шоу: синяя иномарка протаранила столбики в Магнитогорске и загорелась

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В Магнитогорске авто протаранило столбы и загорелось, нетрезвый водитель спасся

Нетрезвый водитель на синем китайском автомобиле организовал огненное шоу в Магнитогорске Челябинской области. Он на большой скорости протаранил оградительные столбы и дорожный знак, сообщает « 112 ».

Инцидент произошел примерно в 11:00 на улице Вокзальной в Магнитогорске. Железные частицы пробили топливный бак. Из него вытек бензин, после чего началось возгорание.

Водитель смог вылезти из автомобиля, ему помогли окружающие. Он обгорел. Внедорожник SWM G01 получил значительные повреждения.

Мужчину заставили пройти медицинское освидетельствование. Оказалось, что он сел за руль нетрезвым.

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