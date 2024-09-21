Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Станично-Луганском округе ЛНР

сегодня в 14:32

Отмечается, что огонь охватил 2 390 га. Тушение пожара продолжается.

Пламя повредило 186 строений, в том числе 161 жилой дом.

В ведомстве сообщили, что в Станично-Луганском округе угрозы населенным пунктам нет. Пожарные борются с огнем круглосуточно.

Ранее также стало известно, что на территории ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня из-за пожаров. Отмечается, что возгорания вспыхнули в начале сентября.