Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Станично-Луганском округе ЛНР
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Специалисты МЧС РФ смогли локализовать пожар, вспыхнувший в Станично-Луганском округе ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что огонь охватил 2 390 га. Тушение пожара продолжается.
Пламя повредило 186 строений, в том числе 161 жилой дом.
В ведомстве сообщили, что в Станично-Луганском округе угрозы населенным пунктам нет. Пожарные борются с огнем круглосуточно.
Ранее также стало известно, что на территории ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня из-за пожаров. Отмечается, что возгорания вспыхнули в начале сентября.