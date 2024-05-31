Официантка получила ожоги при взрыве газового баллона в московском кафе

СК проводит проверку по факту взрыва газового баллона на веранде кафе в Москве

Доследственная проверка проводится по факту взрыва газового баллона на веранде одного из кафе в центре столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

В пятницу на веранде одного из кафе на улице Сретенке в центре столицы произошел хлопок газовоздушной смеси в баллоне. В результате происшествия ожоги получила официантка заведения. Врачи оказывают ей необходимую медпомощь.

По факту случившегося организована доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее взрыв кеги с вишневым элем произошел в кофейне «Клен» в Обнинске. После хлопка жидкостью облило четверых работников. В результате инцидента пострадавших нет.