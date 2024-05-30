Директор кофейни в Обнинске назвал причину взрыва кеги с элем

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Появилось видео взрыва кеги с вишневым элем в кофейне Обнинска

Директор кофейни «Клен» в Обнинске Тимофей Рыжиков рассказал, что взрыв кеги с вишневым элем в заведении обошелся без пострадавших. Инцидент произошел, предварительно, из-за человеческого фактора, сообщает Газета.ru .

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент взрыва емкости с нефильтрованным пивом на кухне ресторана. После хлопка жидкостью облило четверых работников.

«На кадрах как раз техник по пиву, который с этой кегой что-то делал», — уточнил бизнесмен.

Предприниматель отметил, что больше всех досталось технику по пиву и баристе. В настоящее время специалисты устанавливают точные причины произошедшего.