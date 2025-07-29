Офисное здание рухнуло в Екатеринбурге

На улице Мартовской в Екатеринбурге сложилось офисное здание, рухнул три этажа, сообщает SHOT .

Специалисты выясняют есть ли под завалами люди. Там работают сотрудники МЧС.

Судя по фото с места ЧП, рухнула часть кирпичного здания с третьего по первый этажи. Вокруг валяются рамы от окон, обломки стен, деревянные балки.

Также 28 июля обрушился целый подъезд с пятого по первый этажи на улице Ляхова в Астрахани. Предварительная причина — размытый фундамент.