Одного из создателей израильского «Киберкупола» задержали в США за педофилию

Одного из создателей израильского «Киберкупола» Тома Александровича задержали в Соединенных Штатах за педофилию, однако затем отпустили под залог и позволили уехать в Тель-Авив. Израильские власти пытались скрыть инцидент, сообщает британское издание The Guardian .

Исполнительный директор отдела обороны Национального киберуправления Израиля Том Александрович находился в США на служебном задании. 38-летнего чиновника задержали в Неваде в составе группы лиц, совращавшей детей онлайн. Согласно версии американской полиции, Том связывался с детьми в интернете и склонял их к встрече.

Полицейские переписывались с Александровичем от лица ребенка и задержали во время встречи. После допроса чиновника отпустили под залог в размере 10 тыс. долларов. Согласно закону штата Невада, Тому Александровичу может грозить до 10 лет тюрьмы за «заманивание ребенка с помощью компьютера с целью совершения сексуального акта».

Александрович поспешил вернуться в Израиль. Местные власти попытались скрыть инцидент с его задержанием, однако израильские СМИ написали о случившемся, добавив, что Тель-Авив попытался приуменьшить вину своего сотрудника. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отметили, что Александрович находился в США по государственным делам и не был арестован американскими властями.

Однако после огласки Александрович был уволен с госслужбы по решению сторон.

