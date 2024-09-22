Один мирный житель Херсонской области погиб из-за обстрелов ВСУ
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
На протяжении недели украинские войска 300 раз обстреляли левобережье Херсонской области из артиллерийских орудий и минометов. Удары также наносили с применением кассетных боеприпасов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
«Еще использовали для нападения на гражданскую инфраструктуру БПЛА различных типов», — отметил глава Херсонской области.
По итогам атак украинских боевиков, один мирный житель умер. Трое были ранены. Также солдаты ВСУ повредили имущество граждан и социально-важную инфраструктуру, например, газовые и электрические сети.
На места обстрелов оперативно выезжают сотрудники служб. Все поломки ликвидированы.
Ранее сообщалось, что украинские войска строят укрепления на левом берегу Днепра. Для этого солдаты используют инженерную технику.