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Сальдо: за неделю ВСУ обстреляли Херсонскую область более 300 раз

На протяжении недели украинские войска 300 раз обстреляли левобережье Херсонской области из артиллерийских орудий и минометов. Удары также наносили с применением кассетных боеприпасов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Еще использовали для нападения на гражданскую инфраструктуру БПЛА различных типов», — отметил глава Херсонской области.

По итогам атак украинских боевиков, один мирный житель умер. Трое были ранены. Также солдаты ВСУ повредили имущество граждан и социально-важную инфраструктуру, например, газовые и электрические сети.

На места обстрелов оперативно выезжают сотрудники служб. Все поломки ликвидированы.

Ранее сообщалось, что украинские войска строят укрепления на левом берегу Днепра. Для этого солдаты используют инженерную технику.