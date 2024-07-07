Один из сыновей священника Ащеулова может стать фигурантом еще одного дела

Правоохранительные органы могут возбудить еще одно уголовное дело в отношении старшего из сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова Иоанна. Его осудили за государственную измену и терроризм, сообщает ТАСС.

В своем последнем слове сын священника жестко осудил ВС РФ и власти страны. Судья неоднократно делала мужчине замечание, что его выступление не является «его перфомансом».

Речь Иоанна может послужить поводом для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, либо на дискредитацию исполнения российскими госорганами своих полномочий).

Суд приговорил к длительным срокам трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова. Старшего брата Иоанна приговорили к 17,5 годам колонии, а Алексея и Тимофея — к 17 годам. Все трое получили обвинения в покушении на госизмену. Также их обвинили в попытке незаконного пересечения государственной границы.