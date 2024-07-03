Сыновья липецкого священника получили длительные сроки за попытку вступить в ВСУ

Суд приговорил к длительным срокам трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова. Их обвиняют в намерении отправиться воевать в ряду ВСУ, сообщает РБК.

Старшего брата Иоанна приговорили к 17,5 годам колонии, а Алексея и Тимофея — к 17 годам. Все трое получили обвинения в покушении на госизмену. Также их обвинили в попытке незаконного пересечения государственной границы.

В последнем слове, которое предоставили Иоанну, он отметил, что хотел помешать проведению СВО. Судье не нравились высказывания обвиняемого, он несколько раз его останавливал и делал замечания.

По словам старшего брата, любой срок, который ему бы вынесли, не сравниться с тем, какое число людей погибло в ходе спецоперации.