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Один из атаковавших Таганрог БПЛА завис на деревьях

Один из атаковавших Таганрог Ростовской области БПЛА завис на деревьях в 300 метрах от жилых помещений, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале .

По ее словам, угрозы для населения зависший в деревьях беспилотник не представляет.

«По адресу 1-й Новый беспилотник завис на деревьях, находится на расстоянии от жилых помещений 300 метров, угрозы жизни нет», — рассказала она.

Как сообщил ранее врио губернатора Юрий Слюсарь, два жителя получили ранения в результате атаки украинских дронов в Таганроге Ростовской области. В результате атак дронов произошло возгорание в девятиэтажном доме.