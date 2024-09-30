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Один человек погиб во время пожара в ЖК «Селигер Сити» на Ильменском проезде

Один человек погиб в результате взрывов газовых баллонов и пожара в ЖК «Селигер Сити» на Ильменском проезде в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС.

«Обнаружено тело погибшего на пожаре в Москве», — говорится в сообщении.

Сильный пожар произошел в жилом доме в районе Дегунино в ночь на 30 сентября. По предварительной информации, в квартире ЖК «Селигер сити» взорвались газовые баллоны. Из окна горящей квартиры выпрыгнул мужчина, чтобы спастись.

К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован. Есть пострадавшие.

Движение перекрыто по части Ильменского проезда в Москве из-за пожара в ЖК «Селигер Сити».