Один человек погиб в результате опрокидывании аэролодки в Красноярском крае

Аэролодка «Север» опрокинулась в Красноярском крае. В результате погиб один человек, сообщает SHOT .

Трагедия произошла возле поселка Орье в Саянском районе. Аэролодка двигалась по реке Кан.

Внутри судна находились три человека. В какой-то момент лодка внезапно опрокинулась. Известно, что погиб один человек.

Двух оставшихся людей ищут. Их судьба неизвестна. На месте работают экстренные службы.

Ранее 23-летний россиянин утонул во время плавания на сапборде в Дагестане. Это уже второй несчастный случай, произошедший по этой же причине в республике за сутки.