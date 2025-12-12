Один человек погиб при пожаре в квартире в столице
Пожар произошел в квартире жилого дома в Солдатском переулке в Москве, погиб мужчина 1953 года рождения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Также в огне пострадала женщина 1928 года рождения.
Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Точная причина ЧП станет известна по результатам пожарно-технической экспертизы.
На месте трагедии работает заместитель Лефортовского межрайонного прокурора Владимир Пилипенко. Ход и результаты начатой по данному факту процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре.
Ранее крупный пожар потушили на рынке в Санкт-Петербурге. Он мог произойти из-за неисправности электропроводки в одном из торговых павильонов.
