Один человек погиб при пожаре на нефтебазе в Дагестане
Пожар произошел на нефтебазе в Дагестане. В результате погиб один человек, сообщает «112».
Огонь объял нефтебазу в селе Хушет. Предварительно, произошло факельное возгорание одной из цистерн.
В результате один человек погиб. Пожарные уже ликвидировали огонь. Экстренные службы все еще продолжают работу на месте.
Выясняются обстоятельства происшествия.
