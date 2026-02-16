Один человек погиб при пожаре на нефтебазе в Дагестане Происшествия сегодня в 17:56

Пожар произошел на нефтебазе в Дагестане. В результате погиб один человек, сообщает «112».

Огонь объял нефтебазу в селе Хушет. Предварительно, произошло факельное возгорание одной из цистерн. В результате один человек погиб. Пожарные уже ликвидировали огонь. Экстренные службы все еще продолжают работу на месте. Выясняются обстоятельства происшествия.