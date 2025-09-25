сегодня в 20:53

Один человек погиб при ДТП на Прибрежном проезде в Москве

ДТП с участием двух иномарок произошло на Прибрежном проезде в Москве. В результате погиб один человек, сообщает «112» .

По предварительным данным, в районе д. 5 столкнулись автомобили Chevrolet и BMW. Из-за аварии один человек погиб, еще двое получили травмы. Их госпитализировали.

Как отметили в столичном Дептрансе, на месте происшествия работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено. Перекрыта 1 полоса движения.

Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее мужчина на питбайке насмерть разбился в Новой Москве. Он не справился с управлением и угодил в лесополосу.

