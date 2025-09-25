сегодня в 17:38

Мужчина на питбайке насмерть разбился в Новой Москве

В Новой Москве произошло смертельное ДТП с участием 28-летнего питбайкера, сообщает Госавтоинспекция столицы .

По предварительным данным, авария произошла поселения Щаповское. Водитель питбайка не справился с управлением и угодил в лесополосу, где разбился.

Мужчина получил смертельные травмы. Он скончался на месте. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 16-летний юноша на питбайке сбил женщину на переходе в Сергиевом Посаде и скрылся. Пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована.

