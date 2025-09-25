Мужчина на питбайке насмерть разбился в Новой Москве
В Новой Москве произошло смертельное ДТП с участием 28-летнего питбайкера, сообщает Госавтоинспекция столицы.
По предварительным данным, авария произошла поселения Щаповское. Водитель питбайка не справился с управлением и угодил в лесополосу, где разбился.
Мужчина получил смертельные травмы. Он скончался на месте. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее 16-летний юноша на питбайке сбил женщину на переходе в Сергиевом Посаде и скрылся. Пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована.
