Один человек погиб и одиннадцать пострадали в ДТП под Волгоградом
Один человек погиб при столкновении "ГАЗели" и "Мерседеса" под Волгоградом
Один человек погиб и еще 11 получили ранения при столкновении "ГАЗели" и "Мерседеса" под Волгоградом, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
5 октября в Быковском районе Волгоградской области грузопассажирская "Газель" врезалась в легковой автомобиль "Мерседес".
"В результате ДТП 30-летний водитель автомашины "Мерседес" от полученных травм скончался, 11 пассажиров автомашины "Газель" обратились за медицинской помощью", - сказано в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, ведется следствие.
Ранее в Омской области и-за вышедшего на дорогу лося в ДТП погибли четыре человека.