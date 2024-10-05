Один человек погиб и одиннадцать пострадали в ДТП под Волгоградом

Один человек погиб при столкновении "ГАЗели" и "Мерседеса" под Волгоградом

Один человек погиб и еще 11 получили ранения при столкновении "ГАЗели" и "Мерседеса" под Волгоградом, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.